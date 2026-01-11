Евросоюз разрабатывает пакет санкций против компаний США из-за Гренландии

Европейский Союз разрабатывает пакет ответных санкций против американских компаний на случай, если Соединённые Штаты не откажутся от своих претензий на Гренландию.
Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники, санкционный план является ответом на возможный отказ администрации Дональда Трампа от компромиссного предложения о размещении в регионе сил НАТО вместо аннексии острова. Параллельно Великобритания, по данным издания, ведёт с европейскими партнёрами переговоры о развёртывании такой миссии Альянса.
Согласно подготовленным мерам, под ограничения могут попасть американские технологические гиганты, чья деятельность на территории ЕС может быть серьёзно ограничена. Целями санкций также могут стать американские банки и финансовые организации.
В качестве крайней и наиболее жёсткой меры рассматривается вариант вывода американских военных контингентов с баз, расположенных в Европе.
Ранее сообщалось, что Британия обсуждает отправку военных в Гренландию, чтобы остановить Трампа.
