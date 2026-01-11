Часть выпущенных США по боевикам в Нигерии ракет не взорвалась: вот где упали боеприпасы

Четыре ракеты Tomahawk, которые США выпустили по позициям ИГ* в северо-западной части Нигерии, не взорвались. Об этом информирует издание Washington Post, ссылаясь на официальных лиц Нигерии.
«Боеголовки четырех из 16 ракет Tomahawk, которые были выпущены той ночью, судя по всему, не сдетонировали», — сказано в публикации.
Автор публикации высказывает предположение, что целью данных ракет не было руководство ИГ*. Такой вывод он делает на основе информации о местах падения неразорвавшихся боеприпасов.
Так, одну из ракет нашли на луковом поле в деревне Джабо, вторую — в лесу у населённого пункта Зугурма. Ещё одна ракета упала на жилые постройки в населённом пункте Оффа, а последняя — на сельскохозяйственные посевы неподалёку.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» по боевикам ИГИЛ* в северо-западной части Нигерии.
Тем временем политолог Баширов объяснил, зачем Трампу Нигерия: США готовят вторжение в богатую нефтью страну под видом «защиты христиан».