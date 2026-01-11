Президент Словакии отказал Украине в военной помощи

Ранее Life.ru писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил финансовые запросы Украины с голодным монстром. Киев потребовал у Европы около 800 миллиардов долларов на восстановление страны в ближайшие десять лет, что почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии. Орбан подчеркнул, что такие траты лишь усиливают коррупцию и не делают Украину сильнее.