Президент Словакии отказал Украине в военной помощи

Президент Словакии Петер Пеллегрини официально поддержал позицию премьера Роберта Фицо: республика не будет отправлять своих солдат на Украину и ограничится исключительно гуманитарной помощью. По его словам, страна не станет участвовать в военной поддержке Киева даже при заключении перемирия или предоставлении гарантий безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Словакия не выступит гарантом по кредиту со стороны ЕС для Украины и будет сохранять нейтралитет в военных вопросах. Он также отметил, что европейские деньги не усиливают позиции Киева, а лишь способствуют продолжению конфликта.

Ранее Life.ru писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил финансовые запросы Украины с голодным монстром. Киев потребовал у Европы около 800 миллиардов долларов на восстановление страны в ближайшие десять лет, что почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии. Орбан подчеркнул, что такие траты лишь усиливают коррупцию и не делают Украину сильнее.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

