Президент Словакии отказал Украине в военной помощи

Глава государства подчеркнул, что Словакия не выступит гарантом по кредиту со стороны ЕС для Украины и будет сохранять нейтралитет в военных вопросах. Он также отметил, что европейские деньги не усиливают позиции Киева, а лишь способствуют продолжению конфликта.
Ранее Life.ru писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил финансовые запросы Украины с голодным монстром. Киев потребовал у Европы около 800 миллиардов долларов на восстановление страны в ближайшие десять лет, что почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии. Орбан подчеркнул, что такие траты лишь усиливают коррупцию и не делают Украину сильнее.
