Times of Israel: Израиль планирует начать наступление в секторе Газа в марте

Израиль планирует начать новую наступательную операцию в секторе Газа, армия уже подготовила соответствующие планы. Об этом информирует издание The Times of Israel. Сообщается, что наступление начнётся в марте.
Целью операции будет расширение зоны, которая находится под контролем Тель-Авива, сказал изданию израильский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. При этом дипломат, представляющий одну из арабских стран, указал на то, что Израиль не сможет начать подобную операцию без предварительного одобрения со стороны США.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о заключении первой фазы соглашения между Израилем и движением Хамас по урегулированию конфликта в секторе Газа.
При этом Трамп заверил, что Израиль не нарушит режим прекращения огня в секторе Газа.
Подробнее о том, как Израиль и ХАМАС подписали договорённости по мирному плану, читайте здесь на KP.RU.
Тем не менее 19 октября сообщалось о возобновлении огня в зоне конфликта: Израиль ударил по югу секторе Газа в ответ на атаку со стороны ХАМАС.