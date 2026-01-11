Ричмонд
Не все выпущенные США по ИГ* в Нигерии ракеты Tomahawk сдетонировали

Американский удар по террористам в Нигерии в конце декабря мог закончиться неприятным сюрпризом: часть выпущенных ракет Tomahawk, вероятно, не сработала. The Washington Post со ссылкой на нигерийских чиновников сообщает, что из 16 ракет четыре могли упасть с неразорвавшимися боеголовками.

Источник: Life.ru

По данным WP, одну из ракет нашли на луковом поле в деревне Джабо. Ещё две, как утверждается, упали в районе Оффа — одна попала в жилые постройки, другая оказалась на сельхозполе неподалёку. Четвёртую полиция обнаружила в лесистой местности рядом с населённым пунктом Зугурма.

Собеседники издания среди нигерийских и западных аналитиков также сомневаются, что удар был нацелен по руководству ИГ*. По их версии, под удар могли попасть менее высокопоставленные боевики группировки Лакурава.

Ранее, 26 декабря, президент США сообщал об операции против боевиков ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. По его словам, американские военные нанесли наземный удар, а Пентагон провёл «ряд высокоточных атак». Также уточнялось, что операция была проведена по просьбе властей Нигерии. Позже эти данные официально подтвердило Африканское командование Вооружённых сил США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

