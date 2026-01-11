Трамп поручил командованию составить план вторжения в Гренландию

Недавно он вновь жёстко высказался о планах США по Гренландии, заявив, что Вашингтон «завладеет» островом вне зависимости от позиции Дании. При этом госсекретарь США подчёркивал, что Белый дом в первую очередь рассматривает вариант покупки территории. В европейских столицах такую риторику называют прямым вызовом международному праву. Однако, судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон не выглядит обеспокоенным этой критикой и продолжает продавливать тему на политическом уровне.