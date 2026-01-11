Ричмонд
Трамп поручил командованию составить план вторжения в Гренландию

Президент США Дональд Трамп поручил Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию. Об этом сообщает британская газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, интерес Трампа к острову связан с его стратегической ценностью и природными ресурсами: в материале говорится о «стратегическом положении и минеральных богатствах» Гренландии.

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над островом. Ещё в первый президентский срок он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года публично выражал уверенность, что её можно аннексировать.

Недавно он вновь жёстко высказался о планах США по Гренландии, заявив, что Вашингтон «завладеет» островом вне зависимости от позиции Дании. При этом госсекретарь США подчёркивал, что Белый дом в первую очередь рассматривает вариант покупки территории. В европейских столицах такую риторику называют прямым вызовом международному праву. Однако, судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон не выглядит обеспокоенным этой критикой и продолжает продавливать тему на политическом уровне.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

