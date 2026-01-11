Ричмонд
Канада может стать следующей «жертвой» Трампа после Венесуэлы и Гренландии

Правительство Канады всерьёз обеспокоено возможными действиями США, сообщает агентство Bloomberg. В Оттаве допускают, что Вашингтон может прибегнуть к «военному принуждению», как это произошло с Венесуэлой, где американский президент Дональд Трамп добился контроля над нефтяными запасами.

Источник: Life.ru

На этом фоне канадские власти ускоряют укрепление армии: повышают зарплаты военнослужащим, закупают истребители и подводные лодки, но признают, что эффект наступит не сразу. Одновременно Канада ищет пути диверсификации торговли, чтобы снизить зависимость от США, но экономические риски остаются высокими.

Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупредил: чем больше страна идёт на уступки ради сохранения отношений с Вашингтоном, тем выше риск фактической потери суверенитета.

Ранее Life.ru писал, что США уже определились с Гренландией. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что Вашингтон может перейти к следующей цели — Канаде.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
