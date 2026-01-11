Канада может стать следующей «жертвой» Трампа после Венесуэлы и Гренландии

На этом фоне канадские власти ускоряют укрепление армии: повышают зарплаты военнослужащим, закупают истребители и подводные лодки, но признают, что эффект наступит не сразу. Одновременно Канада ищет пути диверсификации торговли, чтобы снизить зависимость от США, но экономические риски остаются высокими.
Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупредил: чем больше страна идёт на уступки ради сохранения отношений с Вашингтоном, тем выше риск фактической потери суверенитета.
Ранее Life.ru писал, что США уже определились с Гренландией. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что Вашингтон может перейти к следующей цели — Канаде.
