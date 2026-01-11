Ричмонд
Telegraph: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию

Евросоюз разрабатывает масштабный пакет санкций против крупнейших компаний США на случай, если Вашингтон не откажется от планов присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. По данным издания, параллельно Великобритания ведет с рядом европейских стран переговоры о создании в Гренландии миссии НАТО как альтернативы ее переходу под контроль США.

ЕС готов вводить санкции из-за Гренландии.

«Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО вместо присоединения Гренландии к США», — пишет издание со ссылкой на источники в европейских структурах. По сведениям The Telegraph, санкционный пакет Евросоюза может затронуть работу американских технологических корпораций на европейском рынке.

В качестве крайней меры некоторые государства ЕС предлагают поставить вопрос о выводе части американских военных контингентов с баз в Европе, если конфликт вокруг Гренландии обострится. При этом Лондон, по информации The Telegraph, пытается выстроить единый подход с Копенгагеном и Брюсселем, чтобы представить Вашингтону миссию НАТО в Гренландии как общий европейский план, который позволит сохранить суверенитет Дании над островом и одновременно усилить присутствие альянса в Арктике.

