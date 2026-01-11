Telegraph: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию

В качестве крайней меры некоторые государства ЕС предлагают поставить вопрос о выводе части американских военных контингентов с баз в Европе, если конфликт вокруг Гренландии обострится. При этом Лондон, по информации The Telegraph, пытается выстроить единый подход с Копенгагеном и Брюсселем, чтобы представить Вашингтону миссию НАТО в Гренландии как общий европейский план, который позволит сохранить суверенитет Дании над островом и одновременно усилить присутствие альянса в Арктике.