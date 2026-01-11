Ричмонд
Трамп поручил командованию сил спецопераций составить план вторжения в Гренландию

DM: США планируют захват Гренландии, пока РФ и КНР не предприняли какие-либо действия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп дал поручение командованию сил специальных операций разработать план вторжения в Гренландию. Об этом информирует издание Daily Mail.

Ряд крупных чиновников в окружении Трампа считают необходимым захватить остров как можно скорее, пока «Россия и Китай не предприняли действия», сказано в публикации. Также Трамп предполагает таким образом отвлечь американцев от состояния экономики США, приводит издание мнение, популярное в британских дипломатических кругах.

В то же время американский лидер столкнулся с определённым противодействием: объединённый комитет начальников штабов выступил против предполагаемого вторжения в Гренландию. Военачальники указали, что подобная операция не сможет считаться законной и не получит поддержки Конгресса.

Ранее Трамп заявил, что США добьются присоединения Гренландии любым путём.

Может ли Трамп захватить Гренландию и что на самом деле ждет американцев в Венесуэле, аналитики объясняют здесь на KP.RU.

Тем временем в Норвегии придумали необычный способ спасти Гренландию от американского лидера Дональда Трампа и его желания присоединить остров к США. Сатирическая газета De Speld предложила переименовать землю в честь обвиненного в домогательствах Джеффри Эпштейна.

