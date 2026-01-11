Ричмонд
Британия обсуждает отправку войск НАТО в Гренландию из-за угроз США

Великобритания начала консультации с европейскими союзниками о возможном развёртывании сил НАТО в Гренландии на фоне опасений, что США могут попытаться установить контроль над островом. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным издания, переговоры уже ведутся с Францией и Германией, а сами планы пока находятся на ранней стадии проработки.

Источник: Life.ru

Как отметила газета, военное руководство Соединённого Королевства рассматривает различные форматы миссии НАТО от полноценного размещения контингентов до сочетания учений, обмена разведданными и перераспределения оборонных расходов в пользу Арктического региона. Лондон, по предварительным оценкам, готов внести вклад не только личным составом, но и военными кораблями и авиацией. Вопрос обсуждался 8 января на встрече союзников по НАТО в Брюсселе, после которой Штабу объединённых сил альянса в Европе поручили разработать варианты усиления безопасности в Арктике.

Источники The Sunday Telegraph утверждают, что европейские страны рассчитывают таким образом охладить интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии. Усиление присутствия НАТО, по замыслу союзников, позволит Вашингтону заявить о «достигнутом результате», переложив при этом основные расходы на обеспечение безопасности региона на Европу. В британском правительстве подчеркнули, что переговоры продолжаются и окончательных решений пока не принято.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил американскому военному командованию подготовить план вторжения в Гренландию. Интерес Белого дома связан со стратегическим положением острова и его минеральными ресурсами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

