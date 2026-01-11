Британия обсуждает отправку войск НАТО в Гренландию из-за угроз США

Великобритания начала консультации с европейскими союзниками о возможном развёртывании сил НАТО в Гренландии на фоне опасений, что США могут попытаться установить контроль над островом. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным издания, переговоры уже ведутся с Францией и Германией, а сами планы пока находятся на ранней стадии проработки.