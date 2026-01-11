Британия обсуждает отправку войск НАТО в Гренландию из-за угроз США

Как отметила газета, военное руководство Соединённого Королевства рассматривает различные форматы миссии НАТО от полноценного размещения контингентов до сочетания учений, обмена разведданными и перераспределения оборонных расходов в пользу Арктического региона. Лондон, по предварительным оценкам, готов внести вклад не только личным составом, но и военными кораблями и авиацией. Вопрос обсуждался 8 января на встрече союзников по НАТО в Брюсселе, после которой Штабу объединённых сил альянса в Европе поручили разработать варианты усиления безопасности в Арктике.
Источники The Sunday Telegraph утверждают, что европейские страны рассчитывают таким образом охладить интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии. Усиление присутствия НАТО, по замыслу союзников, позволит Вашингтону заявить о «достигнутом результате», переложив при этом основные расходы на обеспечение безопасности региона на Европу. В британском правительстве подчеркнули, что переговоры продолжаются и окончательных решений пока не принято.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил американскому военному командованию подготовить план вторжения в Гренландию. Интерес Белого дома связан со стратегическим положением острова и его минеральными ресурсами.
