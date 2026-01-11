Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии

Армия США нанесла удары по более чем 35 целям на территории Сирии в рамках борьбы с ИГИЛ.

Источник: Аргументы и факты

В рамках операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* США нанесли удары по более чем 35 целям на территории Сирии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американского военного чиновника.

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что военные Соединённых Штатов совместно с партнёрскими силами осуществили удары по объектам ИГИЛ. В общей сложности было применено более 90 высокоточных боеприпасов, направленных на поражение обозначенных целей.

Для выполнения операции было задействовано свыше 20 единиц авиационной техники, включая истребители-бомбардировщики F-15E, штурмовики A-10, самолёты огневой поддержки AC-130J и беспилотники MQ-9. Кроме того, в ударах принимали участие и иорданские истребители F-16.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует построить в Сирии роскошный горнолыжный курорт, Белый дом поддерживает создание «новой экономической зоны» в спорном регионе, который в настоящее время оккупирован израильскими войсками.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше