Politico: США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии

В рамках операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* США нанесли удары по более чем 35 целям на территории Сирии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американского военного чиновника.
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что военные Соединённых Штатов совместно с партнёрскими силами осуществили удары по объектам ИГИЛ. В общей сложности было применено более 90 высокоточных боеприпасов, направленных на поражение обозначенных целей.
Для выполнения операции было задействовано свыше 20 единиц авиационной техники, включая истребители-бомбардировщики F-15E, штурмовики A-10, самолёты огневой поддержки AC-130J и беспилотники MQ-9. Кроме того, в ударах принимали участие и иорданские истребители F-16.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует построить в Сирии роскошный горнолыжный курорт, Белый дом поддерживает создание «новой экономической зоны» в спорном регионе, который в настоящее время оккупирован израильскими войсками.
* Запрещенная в России террористическая организация.