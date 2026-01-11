Ричмонд
Королю Марокко Мухаммеду VI потребовалось лечение

Король Марокко Мухаммед VI вынужден пройти курс лечения и временно сократить активность из-за болей в пояснице. Об этом сообщило марокканское государственное агентство MAP, уточнив, что у 62-летнего монарха диагностирован мышечный спазм, сопровождающийся болевым синдромом. При этом состояние главы государства, по официальным данным, не вызывает опасений.

Источник: Life.ru

В сообщении агентства подчёркивается, что королю рекомендованы медицинские процедуры и отдых на определённый период. Речь идёт не о срочном вмешательстве, а о плановом лечении, необходимом для восстановления. Власти страны заверяют, что ситуация находится под контролем врачей.

Мухаммед VI занимает марокканский престол с 1999 года и в последние годы уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В декабре 2024 года он перенёс операцию после перелома плечевой кости, полученного во время занятий спортом. Тогда двор также подчёркивал, что угрозы для жизни монарха нет.

Ранее Life.ru писал, что визит Дональда Трампа к стоматологу вызвал волну тревоги среди американцев. Пользователи активно обсуждают состояние здоровья 79-летнего политика, вспоминая предыдущего президента США.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

