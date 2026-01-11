Королю Марокко Мухаммеду VI потребовалось лечение

Мухаммед VI занимает марокканский престол с 1999 года и в последние годы уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В декабре 2024 года он перенёс операцию после перелома плечевой кости, полученного во время занятий спортом. Тогда двор также подчёркивал, что угрозы для жизни монарха нет.