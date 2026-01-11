Королю Марокко Мухаммеду VI потребовалось лечение

В сообщении агентства подчёркивается, что королю рекомендованы медицинские процедуры и отдых на определённый период. Речь идёт не о срочном вмешательстве, а о плановом лечении, необходимом для восстановления. Власти страны заверяют, что ситуация находится под контролем врачей.
Мухаммед VI занимает марокканский престол с 1999 года и в последние годы уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В декабре 2024 года он перенёс операцию после перелома плечевой кости, полученного во время занятий спортом. Тогда двор также подчёркивал, что угрозы для жизни монарха нет.
