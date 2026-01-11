Трампу представили варианты новых ударов по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила несколько возможных сценариев для нанесения новых ударов по Ирану.
Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники, американскому лидеру были представлены различные варианты, включая атаки по гражданским объектам на территории Тегерана.
По данным издания, Трамп серьёзно рассматривает возможность санкционировать такую операцию, однако окончательное решение пока не принято.
Кроме того, в субботу состоялся телефонный разговор между государственным секретарём США Марко Рубио и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы, помимо обсуждения сирийского и палестинского направлений, стороны затронули тему протестов внутри Ирана.
Ранее сообщалось, что в США начали предварительное обсуждение удара по Ирану.
