Сестра Ким Чен Ына обвинила Сеул в нарушении границы КНДР

Ким Ё Чжон подчеркнула, что такие объяснения не снимают ответственности и требуют конкретных ответов. По её словам, версия Сеула о том, что сбитый дрон якобы не являлся военным и мог быть собран из свободно продающихся деталей, выглядит попыткой уйти от прямого ответа. В КНДР расценили произошедшее как опасную провокацию, способную обострить ситуацию на Корейском полуострове.