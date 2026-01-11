Ричмонд
Сестра Ким Чен Ына обвинила Сеул в нарушении границы КНДР

Южная Корея понесёт ответственность за попытки нарушения суверенитета КНДР с помощью беспилотников. С таким жёстким заявлением выступила Ким Ё Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына. Текст заявления в воскресенье распространило северокорейское агентство ЦТАК.

Источник: Life.ru

Поводом стало сообщение Генштаба КНДР о вторжении разведывательного дрона в воздушное пространство республики. В Пхеньяне обратили внимание, что южнокорейское Минобороны поспешило откреститься от инцидента, заявив об отсутствии намерений провоцировать Север и о своей непричастности к запуску беспилотника.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что такие объяснения не снимают ответственности и требуют конкретных ответов. По её словам, версия Сеула о том, что сбитый дрон якобы не являлся военным и мог быть собран из свободно продающихся деталей, выглядит попыткой уйти от прямого ответа. В КНДР расценили произошедшее как опасную провокацию, способную обострить ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее Life.ru писал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился провести расследование версии запуска беспилотника гражданскими лицами. В Сеуле признали, что подобные действия могут представлять серьёзную угрозу безопасности региона и миру на Корейском полуострове. Власти заявили о необходимости жёстких мер и оперативной проверки всех обстоятельств инцидента.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

