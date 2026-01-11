Ричмонд
В КНДР предупредили Японию о ее крахе при попытках возрождения милитаризма

Расходы Японии на оборону достигли рекордного уровня за последние 12 лет.

Источник: Аргументы и факты

Планы японских властей по наращиванию военного потенциала создают серьёзные угрозы региональной и глобальной безопасности. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи, где подобный курс Токио охарактеризован как путь, способный привести к катастрофическим последствиям для самой Японии.

По оценке ЦТАК, в течение ближайшего года Япония намерена пересмотреть ключевые основы своей политики в сфере национальной безопасности. Речь идёт об увеличении оборонных расходов, возможной корректировке так называемых трёх неядерных принципов, снятии ограничений на экспорт вооружений и активном развитии наступательных военных возможностей. Такие шаги свидетельствуют об отказе от образа мирного государства и переходе к институционализации агрессивного курса.

В публикации также отмечается, что оборонный бюджет Японии достиг максимальных значений за последние 12 лет и растёт быстрее, чем у большинства ведущих военных держав. Эти средства направляются на усиление Сил самообороны, разработку и закупку вооружений, а также создание обширной инфраструктуры хранения боеприпасов.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

