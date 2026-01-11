В КНДР предупредили Японию о ее крахе при попытках возрождения милитаризма

По оценке ЦТАК, в течение ближайшего года Япония намерена пересмотреть ключевые основы своей политики в сфере национальной безопасности. Речь идёт об увеличении оборонных расходов, возможной корректировке так называемых трёх неядерных принципов, снятии ограничений на экспорт вооружений и активном развитии наступательных военных возможностей. Такие шаги свидетельствуют об отказе от образа мирного государства и переходе к институционализации агрессивного курса.