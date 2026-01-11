Всех наемников ВСУ перевели в штурмовые части

Первый и третий батальоны вошли в состав нового 475-го штурмового полка, а второй батальон был полностью расформирован, а его бойцы переведены в другие штурмовые части. Четвёртый батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. Отмечается, что отдельный Интернациональный легион при Главном управлении разведки (ГУР) продолжает действовать в штатном режиме.