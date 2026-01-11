СМИ: Отправка войск ЕС на Украину может стать поводом для удара «Орешником»

Размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения ракет «Орешник». Такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер.
— Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке военных сюда, если это не одобрено Россией, — заявил он.
По его словам, в настоящее время на Западе идет дискуссия о размещении войск на Украине, но игнорирование позиции РФ рискует завести ее в тупик.
— Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах? — задался вопросом Ваннер.
Россия выступает решительно против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.