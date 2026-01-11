Израиль готовит новое масштабное наступление на Газу

Цель операции — расширение зон, находящихся под контролем израильских военных. Источники издания утверждают, что речь идёт не о точечных ударах, а о полноценной военной фазе с активным участием сухопутных подразделений. При этом арабский дипломат подчеркнул, что реализация такого сценария невозможна без прямой поддержки со стороны США.
По информации Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаньяху скептически относится к перспективе разоружения ХАМАС. Он не верит, что палестинское движение добровольно выполнит условия перемирия, и именно поэтому поручил ЦАХАЛ заранее подготовить планы новой операции.
Ранее Life.ru писал, что Израиль рассматривает новую атаку на Газу под предлогом отказа ХАМАС полностью сложить оружие. По данным западных СМИ, группировка сохранила десятки тысяч единиц стрелкового оружия, укрепила финансы и восстановила тоннели и убежища. На этом фоне в Тель-Авиве считают, что перемирие лишь дало ХАМАС время перегруппироваться, и готовятся прибегнуть к силовому сценарию.
