Израиль готовит новое масштабное наступление на Газу

Ранее Life.ru писал, что Израиль рассматривает новую атаку на Газу под предлогом отказа ХАМАС полностью сложить оружие. По данным западных СМИ, группировка сохранила десятки тысяч единиц стрелкового оружия, укрепила финансы и восстановила тоннели и убежища. На этом фоне в Тель-Авиве считают, что перемирие лишь дало ХАМАС время перегруппироваться, и готовятся прибегнуть к силовому сценарию.