Европейцы засуетились: Пушков указал на грубую ошибку Дании и Европы

Европейские страны, и в частности Дания, осознали свою грубую ошибку на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Пушков указал на неоднократные нарушения странами Европы норм международного права в разных регионах по всему миру.
«В Европе целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались», — резюмировал Алексей Пушков.
Тем временем Трамп поручил командованию сил спецопераций составить план вторжения в Гренландию.
Ранее Трамп заявил, что США добьются присоединения Гренландии любым путём.
