Европейцы засуетились: Пушков указал на грубую ошибку Дании и Европы

Пушков: Европа ошибалась, что нарушение международного права её не коснётся.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны, и в частности Дания, осознали свою грубую ошибку на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Пушков указал на неоднократные нарушения странами Европы норм международного права в разных регионах по всему миру.

«НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН», — напомнил сенатор, подчеркнув, что сейчас главы стран ЕС призывают Трампа вспомнить о нормах международного права в отношении Грендандии.

«В Европе целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались», — резюмировал Алексей Пушков.

Тем временем Трамп поручил командованию сил спецопераций составить план вторжения в Гренландию.

Ранее Трамп заявил, что США добьются присоединения Гренландии любым путём.

Может ли Трамп захватить Гренландию и что на самом деле ждет американцев в Венесуэле, аналитики объясняют здесь на KP.RU.

