На Украине расформировали иностранные легионы

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о своём сожалении по поводу американских наёмников, которые гибнут на Украине. По его словам, речь идёт о людях, умирающих за чужую для них страну. Президент США отметил, что среди погибших были известные фигуры, но конкретных имён называть не стал.