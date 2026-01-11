В составе легиона изначально действовали четыре подразделения. Сейчас 1-й и 3-й батальоны объединены в 475-й штурмовой полк, 2-й батальон полностью расформирован, а его бойцов перевели в штурмовые части. 4-й Интернациональный батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион Главного управления разведки Украины продолжает функционировать отдельно и изменений не претерпел.
Реорганизация вызвала серьёзное недовольство среди личного состава. Заместитель командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивка заявил, что процесс прошёл хаотично и разрушил сложившиеся боеспособные подразделения. После публичной критики офицера практически сразу сняли с должности и направили выполнять задачи в другой регион страны.
Таким образом, фактически завершился военный проект, созданный по инициативе Владимира Зеленского в первые дни конфликта. Через Интернациональный легион за это время прошли тысячи иностранных наёмников, резюмирует MilitaryLand.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о своём сожалении по поводу американских наёмников, которые гибнут на Украине. По его словам, речь идёт о людях, умирающих за чужую для них страну. Президент США отметил, что среди погибших были известные фигуры, но конкретных имён называть не стал.
