На Украине расформировали иностранные легионы

Интернациональный легион Украины официально прекратил своё существование. Об этом сообщил портал MilitaryLand, ссылаясь на данные о внутренней реорганизации подразделений с иностранными наёмниками.

Источник: Life.ru

В составе легиона изначально действовали четыре подразделения. Сейчас 1-й и 3-й батальоны объединены в 475-й штурмовой полк, 2-й батальон полностью расформирован, а его бойцов перевели в штурмовые части. 4-й Интернациональный батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион Главного управления разведки Украины продолжает функционировать отдельно и изменений не претерпел.

Реорганизация вызвала серьёзное недовольство среди личного состава. Заместитель командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивка заявил, что процесс прошёл хаотично и разрушил сложившиеся боеспособные подразделения. После публичной критики офицера практически сразу сняли с должности и направили выполнять задачи в другой регион страны.

Таким образом, фактически завершился военный проект, созданный по инициативе Владимира Зеленского в первые дни конфликта. Через Интернациональный легион за это время прошли тысячи иностранных наёмников, резюмирует MilitaryLand.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о своём сожалении по поводу американских наёмников, которые гибнут на Украине. По его словам, речь идёт о людях, умирающих за чужую для них страну. Президент США отметил, что среди погибших были известные фигуры, но конкретных имён называть не стал.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

