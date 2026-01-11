Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в стране

КАРАКАС, 11 января. /ТАСС/. Предупреждение Госдепартамента США об угрозе безопасности в Венесуэле не соответствует действительности, в стране сохраняется стабильная, мирная обстановка. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

Источник: Reuters

«Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение Государственного департамента США об угрозе безопасности в нашей стране основано на ложных сообщениях, направленных на создание мнимого риска, которого на самом деле не существует», — сообщил МИД.

«В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность. Все населенные пункты, транспортные пути, контрольно-пропускные пункты и средства безопасности функционируют в обычном режиме, а вооруженные силы республики находятся под контролем Боливарианского правительства — единственного гаранта законного права на применение силы и обеспечения спокойствия венесуэльского народа», — подчеркивается в заявлении.

Венесуэла подтверждает приверженность делу защиты мира, стабильности и обеспечения безопасности венесуэльского народа, отмечает МИД.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше