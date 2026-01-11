МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в стране

«В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность. Все населенные пункты, транспортные пути, контрольно-пропускные пункты и средства безопасности функционируют в обычном режиме, а вооруженные силы республики находятся под контролем Боливарианского правительства — единственного гаранта законного права на применение силы и обеспечения спокойствия венесуэльского народа», — подчеркивается в заявлении.
Венесуэла подтверждает приверженность делу защиты мира, стабильности и обеспечения безопасности венесуэльского народа, отмечает МИД.