Telegraph: ЕС хочет ввести санкции против США из-за Гренландии

Евросоюз может ввести санкции в отношении ряда американских компаний, если президент США Дональд Трамп не оставит намерения присоединить Гренландию. Соответствующие планы уже прорабатываются, информирует британское издание Telegraph.
Тем временем Трамп поручил командованию сил спецопераций составить план вторжения в Гренландию.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты добьются присоединения Гренландии любым путём.
