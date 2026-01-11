Ричмонд
Telegraph: ЕС хочет ввести санкции против США из-за Гренландии

Американские компании, банки и финансовые фирмы могут попасть под евросанкции из-за Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз может ввести санкции в отношении ряда американских компаний, если президент США Дональд Трамп не оставит намерения присоединить Гренландию. Соответствующие планы уже прорабатываются, информирует британское издание Telegraph.

Сообщается, что возможно введение санкций против американских технологических гигантов, в том числе Google и Microsoft, а также банки и финансовые фирмы из США. Кроме того, речь может зайти о закрытии американских военных баз на территории ЕС.

Тем временем Трамп поручил командованию сил спецопераций составить план вторжения в Гренландию.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты добьются присоединения Гренландии любым путём.

Может ли Трамп захватить Гренландию и что на самом деле ждет американцев в Венесуэле, аналитики объясняют здесь на KP.RU.

