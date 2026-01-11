Как писал сайт KР.RU, в феврале прошлого года был проведен опрос о том, кому украинцы доверяют больше всего. Первое место в рейтинге народного доверия занял экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный. Затем расположился бывший руководитель военной разведки ГУР Минобороны Украины, теперь глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). И на третьем месте, которое обычно занимал Зеленский, появился чемпион мира по боксу Усик.