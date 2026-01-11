«Кличко у них уже есть»: Лукьянов о возможности боксера Усика стать следующим президентом Украины

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в эфире Радио «Комсомольская правда» допустил, что следующим украинским президентом вполне может стать известный боксер Александр Усик.
По его словам, после нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского удивляться не надо ничему. Боксер Виталий Кличко в роли мэра Киева у украинцев уже есть, почему бы Усику не стать президентом: таким вопросом задался политолог.
«Украина — это мутный водоем, в котором водится очень много интересных тварей, и они вступают друг с другом в бесконечные взаимодействия», — цитирует эксперта сайт KP.RU.
Лукьянов полагает, что скорее всего после Зеленского на пост президента Украины придет кто-то подобный. Признаки этого уже можно наблюдать, подчеркнул он.
Как писал сайт KР.RU, в феврале прошлого года был проведен опрос о том, кому украинцы доверяют больше всего. Первое место в рейтинге народного доверия занял экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный. Затем расположился бывший руководитель военной разведки ГУР Минобороны Украины, теперь глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). И на третьем месте, которое обычно занимал Зеленский, появился чемпион мира по боксу Усик.
Будет ли мир в 2026 году, чем кончится обострение с Европой и что России ждать от ее «подбрюшья»: Большой политпрогноз от Федора Лукьянова.