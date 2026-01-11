Выборы президента состоятся на Украине в скором времени. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Думаю, пройдут. Не знаю — в два ли или три месяца — но в скорой перспективе пройдут», — сказал он, прокомментировав вопрос о сроках проведения выборов на Украине.
По его словам, выборы президента нужны и самой украинской власти, поскольку ее репутация очень подмочена. Одно дело «Энергоатома», которое сильно потрясло Украину, чего стоит, добавил эксперт.
Лукьянов полагает, что ФБР и другие американские службы, которые следят за коррупцией на Украине, могут при необходимости еще подкинуть компрометирующие власть документы.
Также политолог отметил, что для России выборы на Украине нужны, чтобы мирная договоренность была подписана легитимными властями. Если подпись под договором вдруг поставит киевский главарь — через два месяца Зеленского снимут и скажут «а мы ничего не знаем, он вообще был незаконный». Любой легитимно избранный лидер лучше, подчеркнул Лукьянов.
Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Зеленский выразил готовность к выборам президента, отметив, что поддерживает формат онлайн-голосования. При этом он исключил возможность проведения местных или парламентских выборов в ближайшее время.
