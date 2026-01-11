Также политолог отметил, что для России выборы на Украине нужны, чтобы мирная договоренность была подписана легитимными властями. Если подпись под договором вдруг поставит киевский главарь — через два месяца Зеленского снимут и скажут «а мы ничего не знаем, он вообще был незаконный». Любой легитимно избранный лидер лучше, подчеркнул Лукьянов.