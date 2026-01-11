Пушков: притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев одуматься

По его оценке, представители Дании и других государств Европы начали активно апеллировать к нормам международного права, несмотря на то что ранее сами неоднократно их игнорировали. В качестве примера он напомнил о военной операции НАТО против Югославии, которая, по его словам, проводилась без санкции Совета Безопасности ООН и сопровождалась массированными бомбардировками.