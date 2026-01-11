Ричмонд
Пушков: притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев одуматься

Притязания США на Гренландию заставили европейские страны пересмотреть свою позицию относительно международного права.

Источник: Аргументы и факты

Заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию заставили европейские страны пересмотреть свою позицию и проявить обеспокоенность. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его оценке, представители Дании и других государств Европы начали активно апеллировать к нормам международного права, несмотря на то что ранее сами неоднократно их игнорировали. В качестве примера он напомнил о военной операции НАТО против Югославии, которая, по его словам, проводилась без санкции Совета Безопасности ООН и сопровождалась массированными бомбардировками.

Сенатор отметил, что Россия в тот период предупреждала Запад о возможных тяжелых последствиях подобных действий, однако эти сигналы были проигнорированы. В Европе, включая Данию, были убеждены, что подобные сценарии их не затронут, однако текущая ситуация, по мнению Пушкова, показала ошибочность таких ожиданий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает меры санкционного характера в отношении американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию.

