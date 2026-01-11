«Вопрос номер один»: Названа самая важная на ближайшие годы страна для России

Китай может стать самой важной для России страной на ближайшие годы, а отношения Москвы и Пекина, вероятно, окажутся вопросом номер один. Такое мнение на Радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Подозреваю, что отношения с Китаем, может быть, вопрос номер один для российской политики», — цитирует политолога KP.RU.
По словам Лукьянова, Китай является для России гигантским и очень сильным соседом, с которым страна не намерена конкурировать. При этом Москва придерживается баланса в отношениях с Пекином, не забывая о контактах и с другими государствами на глобальной арене.
При этом, Китай нельзя назвать в полном смысле этого слова союзником РФ, считает эксперт:
«Он никому не союзник, кроме себя. Это стратегическое одиночество, самодостаточность. Для таких гигантских стран, как Россия и Китай, это свойственно. Поэтому в отношениях друг с другом всегда надо иметь в виду, что есть некий предел, после которого могут начаться какие-то вопросы», — отметил Лукьянов.
Ранее KP.RU сообщал, что Китай остается ключевым партнером России. Как подчеркнул Федор Лукьянов, несмотря на развивающиеся отношения во многих сферах, Пекин действует исключительно в рамках собственных интересов.
ИНТЕРВЬЮ.
Будет ли мир в 2026 году, чем кончится обострение с Европой и что России ждать от ее «подбрюшья»: Большой политпрогноз от Федора Лукьянова.