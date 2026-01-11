«Вопрос номер один»: Названа самая важная на ближайшие годы страна для России

«Он никому не союзник, кроме себя. Это стратегическое одиночество, самодостаточность. Для таких гигантских стран, как Россия и Китай, это свойственно. Поэтому в отношениях друг с другом всегда надо иметь в виду, что есть некий предел, после которого могут начаться какие-то вопросы», — отметил Лукьянов.