«У Трампа осталось два-три месяца»: Что происходит с мирными переговорами по Украине

В распоряжении президента США Дональда Трампа осталось два-три месяца на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на Радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«У Трампа на то, чтобы прилагать те усилия, которые он прилагает, остается два, максимум, три месяца. Дальше у него избирательная кампания по промежуточным выборам в Конгресс», — цитирует политолога сайт KP.RU.
Лукьянов подчеркнул, что для Трампа внутренние процессы США в этом случае окажутся важнее любых внешних событий, включая украинский конфликт. Именно поэтому глава Белого дома может попытаться совершить финишный рывок в процессе урегулирования, чтобы добиться каких-то результатов.
«Если нет, скорее всего, скажет: я разочарован обеими сторонами, я пошел. Но это, наверное, будет где-то к ближе весне», — резюмировал политолог.
Он также отметил, что хотя со стороны и кажется, что переговоры больше похожи на «хождение по кругу и трату времени», это не совсем так. Позиция Украины с февраля 2025 года изменилась сильно:
«С чего начинали: с требований, “да о чем говорить, границы 1991 года, и все”. К чему пришли? Что Зеленский уже, по сути, готов к отказу от территорий. Да, обставляет это массой условий, но это вопрос дальнейшего торга. Поэтому я бы не исключал возможность некоего мирного пакета, который будет восприниматься сторонами как более или менее приемлемый», — считает Лукьянов.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп в очередной раз высказался о ситуации вокруг украинского урегулирования. Как заявил президент США, в конечном итоге мирное соглашение по Украине будет достигнуто.
