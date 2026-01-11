«У Трампа осталось два-три месяца»: Что происходит с мирными переговорами по Украине

«С чего начинали: с требований, “да о чем говорить, границы 1991 года, и все”. К чему пришли? Что Зеленский уже, по сути, готов к отказу от территорий. Да, обставляет это массой условий, но это вопрос дальнейшего торга. Поэтому я бы не исключал возможность некоего мирного пакета, который будет восприниматься сторонами как более или менее приемлемый», — считает Лукьянов.