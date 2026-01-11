Сеул быстро расследует детали инцидента с отправкой дрона в КНДР

В заявлении, опубликованном офисом президента, президентская администрация снова подтвердила «отсутствие намерений осуществлять провокации или оказывать давление» на КНДР.
«В отношении данного инцидента с беспилотником правительство, вслед за первичным расследованием со стороны военных, проведёт совместное расследование армии и полиции для установления всех обстоятельств и быстро обнародует его результаты», — заявили в администрации.
Правительство Южной Кореи также заявило, что продолжит предпринимать практические меры и прилагать усилия для снижения напряжённости между Южной Кореей и КНДР и для «наращивания взаимного доверия».
Ранее сообщалось, что представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР 10 января заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.
После этого высказывалась версия о возможной отправке дрона гражданскими лицами. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать эту возможность.