Сеул быстро расследует детали инцидента с отправкой дрона в КНДР

СЕУЛ, 11 янв — РИА Новости. Сеул не намерен провоцировать Пхеньян и быстро изучит и опубликует результаты расследования инцидента с отправкой дрона в КНДР, говорится в заявлении Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея.

Источник: © РИА Новости

В заявлении, опубликованном офисом президента, президентская администрация снова подтвердила «отсутствие намерений осуществлять провокации или оказывать давление» на КНДР.

«В отношении данного инцидента с беспилотником правительство, вслед за первичным расследованием со стороны военных, проведёт совместное расследование армии и полиции для установления всех обстоятельств и быстро обнародует его результаты», — заявили в администрации.

Правительство Южной Кореи также заявило, что продолжит предпринимать практические меры и прилагать усилия для снижения напряжённости между Южной Кореей и КНДР и для «наращивания взаимного доверия».

Ранее сообщалось, что представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР 10 января заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.

После этого высказывалась версия о возможной отправке дрона гражданскими лицами. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать эту возможность.