Сеул быстро расследует детали инцидента с отправкой дрона в КНДР

Ранее сообщалось, что представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР 10 января заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.