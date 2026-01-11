Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США призвали Трампа любой ценой захватить Гренландию

Американский журнал The Hill опубликовал статью, в которой призывает президента США Дональда Трампа любыми возможными способами добиться присоединения Гренландии.

Американский журнал The Hill опубликовал статью, в которой призывает президента США Дональда Трампа любыми возможными способами добиться присоединения Гренландии.

Автор материала утверждает, что у Трампа практически не остаётся альтернатив для реализации этой цели. По его мнению, несмотря на критическую риторику европейских лидеров, они не смогут предпринять никаких действенных мер, чтобы помешать Вашингтону захватить остров, каким бы методом тот ни воспользовался.

Публикация также обвиняет европейские страны в том, что они извлекают огромную выгоду из американских гарантий безопасности, но при этом выступают против любых шагов США, которые демонстрируют их силу как великой державы, а не как благотворительной организации.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал Пентагону составить план вторжения в Гренландию.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше