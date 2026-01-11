NYT узнала, что Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана

С 28 декабря в Иране не утихают протесты, которые начались на главном городском рынке Тегерана. Сначала на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, выражая недовольство действиями правительства в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен на товары. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.