Пушков напомнил Европе о бомбёжке Югославии после претензий Трампа на Гренландию

Пушков подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях подобных действий, но её никто не слушал.
«Европейцы были уверены, что их это никогда не коснётся. Как видим, они грубо ошиблись», — резюмировал сенатор.
Ранее Life.ru писал, что Великобритания обсуждает с союзниками из Европы возможное размещение войск НАТО в Гренландии на фоне угроз США. Планы пока находятся на ранней стадии: рассматриваются как полномасштабное развертывание, так и учения с обменом разведданными, при этом Лондон готов предоставить корабли, самолёты и личный состав.
