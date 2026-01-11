Пушков напомнил Европе о бомбёжке Югославии после претензий Трампа на Гренландию

Ранее Life.ru писал, что Великобритания обсуждает с союзниками из Европы возможное размещение войск НАТО в Гренландии на фоне угроз США. Планы пока находятся на ранней стадии: рассматриваются как полномасштабное развертывание, так и учения с обменом разведданными, при этом Лондон готов предоставить корабли, самолёты и личный состав.