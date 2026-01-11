Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков напомнил Европе о бомбёжке Югославии после претензий Трампа на Гренландию

Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны всерьёз задуматься, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram.

Источник: Life.ru

«Посмотрите, как засуетились датчане и разные европейцы! Они дружно призывают Трампа помнить нормы международного права, которые сами постоянно нарушали, — от Югославии до Ливии и Сирии. НАТО 78 дней нещадно бомбила Белград без санкции ООН», — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях подобных действий, но её никто не слушал.

«Европейцы были уверены, что их это никогда не коснётся. Как видим, они грубо ошиблись», — резюмировал сенатор.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания обсуждает с союзниками из Европы возможное размещение войск НАТО в Гренландии на фоне угроз США. Планы пока находятся на ранней стадии: рассматриваются как полномасштабное развертывание, так и учения с обменом разведданными, при этом Лондон готов предоставить корабли, самолёты и личный состав.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше