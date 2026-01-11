ЕС разрабатывает санкции против США из-за планов присоединения Гренландии

В качестве «крайнего сценария», как утверждает газета, европейские страны якобы обсуждают даже возможность закрытия американских военных баз на своей территории. Издание добавляет: такой пакет могут задействовать, если Трамп отвергнет предложение Великобритании и ведущих стран ЕС развернуть миссию НАТО в Гренландии, чтобы не допустить перехода острова под контроль США.
Сегодня в СМИ появилась информация, что президент США поручил Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию. Как утверждается, его интерес к острову объясняется «стратегическим положением и минеральными богатствами» Гренландии, которые рассматриваются как ключевой аргумент в пользу усиления контроля над территорией.
