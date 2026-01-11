Ричмонд
ЕС разрабатывает санкции против США из-за планов присоединения Гренландии

Евросоюз обсуждает возможные ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от идеи присоединения Гренландии. The Sunday Telegraph пишет, что в Брюсселе прорабатывают вариант санкций, которые могут затронуть американский бизнес — в первую очередь крупные технокомпании.

Источник: Life.ru

По данным издания, под ограничения потенциально могут попасть Meta*, Google и Microsoft. Также рассматриваются меры в отношении соцсети X, а ещё — рестрикции против американских банков и финансовых компаний.

В качестве «крайнего сценария», как утверждает газета, европейские страны якобы обсуждают даже возможность закрытия американских военных баз на своей территории. Издание добавляет: такой пакет могут задействовать, если Трамп отвергнет предложение Великобритании и ведущих стран ЕС развернуть миссию НАТО в Гренландии, чтобы не допустить перехода острова под контроль США.

Сегодня в СМИ появилась информация, что президент США поручил Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию. Как утверждается, его интерес к острову объясняется «стратегическим положением и минеральными богатствами» Гренландии, которые рассматриваются как ключевой аргумент в пользу усиления контроля над территорией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

