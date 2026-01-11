Посол РФ Мелик-Багдасаров назвал операцию с захватом Мадуро очень жёсткой

Операция американских военных с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес была очень жёсткой, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Дипломат обратил внимание, что возле здания, в котором были венесуэльский лидер и его жена, находились другие люди. Кроме того, ударам подверглись те, кто охранял соседние объекты.
По словам дипломата, по людям вёлся очень интенсивный огонь.
«То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».
Напомним, США совершили нападение на Каракас и другие города Венесуэлы 3 января. Мадуро вместе с супругой был захвачен и переправлен на американскую территорию.
6 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп не хочет снова использовать военную силу в отношении Боливарианской Республики и предпочитает задействовать дипломатические средства. Она добавила, что на территории этого латиноамериканского государства сейчас нет войск США.
7 января министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщид, что в результате атаки Соединённых Штатов на страну погибли как минимум 100 человек.