Politico: ЕС боится, что США получат Гренландию в рамках сделки по Украине

В то же время один из высокопоставленных представителей Белого дома отметил, что в ближайшей перспективе реализация подобного сценария маловероятна. Однако он подчеркнул, что подход Трампа к международным вопросам часто носит прагматичный и переговорный характер, поэтому развитие ситуации нельзя полностью исключать.