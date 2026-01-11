Politico: ЕС боится, что США получат Гренландию в рамках сделки по Украине

В Евросоюзе высказываются опасения, что президент США Дональд Трамп может попытаться получить Гренландию в рамках договорённости, связанной с урегулированием ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
По их мнению, команда американского лидера теоретически может рассматривать подобный шаг как элемент масштабной политической сделки.
В то же время один из высокопоставленных представителей Белого дома отметил, что в ближайшей перспективе реализация подобного сценария маловероятна. Однако он подчеркнул, что подход Трампа к международным вопросам часто носит прагматичный и переговорный характер, поэтому развитие ситуации нельзя полностью исключать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает меры санкционного характера в отношении американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию.