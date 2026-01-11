Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии может распустить парламент

Премьер-министр Японии дала понять, что готова досрочно распустить парламент.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура сообщил, что в ходе личного разговора с премьер-министром Санаэ Такаити у него сложилось впечатление о её готовности рассмотреть возможность досрочного роспуска парламента. По его словам, такой сценарий не был обозначен напрямую, однако контекст беседы позволил сделать соответствующие выводы.

Ёсимура отметил, что решение о роспуске парламента относится к исключительной компетенции главы правительства. При этом он подчеркнул, что его партия готова к избирательной борьбе в любой момент, если премьер-министр примет подобное решение.

Политик также указал, что в разговоре с Такаити затрагивалась тема изменившейся политической обстановки. Именно это, по его мнению, объясняет появившиеся в СМИ сообщения о возможном досрочном роспуске парламента.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Японией продолжают деградировать, для восстановления межгосударственных контактов Токио необходимо отказаться от недружественного курса.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше