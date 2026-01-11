Премьер Японии может распустить парламент

Лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура сообщил, что в ходе личного разговора с премьер-министром Санаэ Такаити у него сложилось впечатление о её готовности рассмотреть возможность досрочного роспуска парламента. По его словам, такой сценарий не был обозначен напрямую, однако контекст беседы позволил сделать соответствующие выводы.
Ёсимура отметил, что решение о роспуске парламента относится к исключительной компетенции главы правительства. При этом он подчеркнул, что его партия готова к избирательной борьбе в любой момент, если премьер-министр примет подобное решение.
Политик также указал, что в разговоре с Такаити затрагивалась тема изменившейся политической обстановки. Именно это, по его мнению, объясняет появившиеся в СМИ сообщения о возможном досрочном роспуске парламента.
Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Японией продолжают деградировать, для восстановления межгосударственных контактов Токио необходимо отказаться от недружественного курса.