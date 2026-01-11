Премьер Японии может распустить парламент

Лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура сообщил, что в ходе личного разговора с премьер-министром Санаэ Такаити у него сложилось впечатление о её готовности рассмотреть возможность досрочного роспуска парламента. По его словам, такой сценарий не был обозначен напрямую, однако контекст беседы позволил сделать соответствующие выводы.