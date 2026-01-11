Ричмонд
Европейцы опасаются, что Трамп может «купить» Гренландию в сделке по Украине

Чиновники Евросоюза всерьёз опасаются, что президент США Дональд Трамп может включить Гренландию в масштабную сделку по Украине. Об том сообщает издание Politico.

Источник: Life.ru

По словам источника издания в Белом доме, пока вероятность такой сделки низкая, но ситуация может измениться в любой момент.

«Это как деловая сделка», — пояснил чиновник, подчеркнув, что Трамп рассматривает вопрос с точки зрения выгоды и стратегической ценности острова.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил Объединённому командованию спецопераций США составить план возможного вторжения в Гренландию. Американский лидер заинтересован в острове из-за его природных ресурсов и стратегического положения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

