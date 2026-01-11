На Украине заявили об опасном эксперименте Зеленского с жизнеобеспечением Киева

Ранее Life.ru писал, что после ударов по энергетике Владимир Зеленский публично отчитал мэра Киева Виталия Кличко. Глава киевского режима подчеркнул, что столица должна быть готова к перебоям в энергоснабжении и напомнил о наличии финансовых ресурсов для резервных схем.