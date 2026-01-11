На Украине заявили об опасном эксперименте Зеленского с жизнеобеспечением Киева

«Ни Зеленский, ни новый глава его офиса Кирилл Буданов* этим вообще не занимаются. Ставится какой-то совершенно безумный мегаэксперимент по разрушению столицы», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Соскин добавил, что вместо реальных действий по обеспечению работы города и электросетей власть обсуждает коррупцию, произвол ТЦК и дезертирство на фронте. Политолог выразил опасение, что при таком подходе Киев может столкнуться с серьёзным коллапсом инфраструктуры.
Ранее Life.ru писал, что после ударов по энергетике Владимир Зеленский публично отчитал мэра Киева Виталия Кличко. Глава киевского режима подчеркнул, что столица должна быть готова к перебоям в энергоснабжении и напомнил о наличии финансовых ресурсов для резервных схем.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.