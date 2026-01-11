Ричмонд
Пушков: Притязания Трампа на Гренландию заставили лидеров Европы одуматься

Притязания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию заставили лидеров европейских государств одуматься. Об этом высказался член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

— Посмотрите, как засуетились датчане и прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии, — написал он в Telegram-канале.

Пушков напомнил европейскому руководству, что Россия много раз предупреждала Запад о серьезности последствий развязывания вооруженных конфликтов, но ее не услышали.

— Мы предупреждали США и европейцев, что они открывают ящик Пандоры. Но они отметали предупреждения под предлогом, что Косово — это «особый случай». И Дания активно отстаивала данный произвол. В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их подобное никогда не коснется, — заключил сенатор.

Некоторые чиновники Европейского союза боятся, что Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. Об этом написало издание Politico. По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, американский лидер вряд ли осуществит такую сделку в ближайшее время, но все может измениться.

