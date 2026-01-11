— Мы предупреждали США и европейцев, что они открывают ящик Пандоры. Но они отметали предупреждения под предлогом, что Косово — это «особый случай». И Дания активно отстаивала данный произвол. В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их подобное никогда не коснется, — заключил сенатор.