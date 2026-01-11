Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за вторжение беспилотников в КНДР

Напомним, отношения между Северной и Южной Кореей остаются напряженными на протяжении многих лет. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян отказывается от диалога с Сеулом. По его словам, между двумя государствами нет общих интересов и тем для обсуждения. Он подчеркивал, что признание Республики Корея враждебным государством является не спонтанным решением, а отражением сложившейся реальности.