Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за вторжение беспилотников в КНДР

Власти Южной Кореи понесут ответственность за вторжение беспилотников в воздушное пространство КНДР. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон. Ее слова распространило агентство ЦТАК.
По ее словам, Пхеньян расценивает инцидент как прямую провокацию и посягательство на суверенитет республики. Ким Ё Чжон отметила, что южнокорейское министерство обороны отрицает причастность к запуску БПЛА. При этом, подчеркнула она, Сеул все равно обязан дать четкие объяснения по поводу аппарата, нарушившего границу.
«Для нас это серьезный вызов священному и неприкосновенному суверенитету КНДР со стороны РК», — сказала Ким Ё Чжон.
Она указала, что заявления о «гражданском» происхождении беспилотника не меняют сути произошедшего. Для КНДР не имеет значения, кто именно стоит за запуском — военные структуры или частные лица. В Пхеньяне считают произошедшее серьезным вызовом безопасности страны.
Ким Ё Чжон предупредила, что продолжение подобных действий приведет к жестким последствиям. В частности, если Южная Корея будет настаивать на версии о гражданских запусках, тоже может столкнуться с аналогичными действиями уже со стороны КНДР.
Напомним, отношения между Северной и Южной Кореей остаются напряженными на протяжении многих лет. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян отказывается от диалога с Сеулом. По его словам, между двумя государствами нет общих интересов и тем для обсуждения. Он подчеркивал, что признание Республики Корея враждебным государством является не спонтанным решением, а отражением сложившейся реальности.