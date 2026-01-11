Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная Корея заявила, что не собирается провоцировать КНДР

Южная Корея начала расследование в связи с инцидентами с БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Южной Кореи не намерено провоцировать КНДР. Такое заявление сделали в администрации президента страны в связи с ситуацией с запуском беспилотников в КНДР.

«Правительство еще раз подтверждает, что не имеет намерения провоцировать Север», — подчеркнули в офисе южнокорейского президента.

Там заявили о начале расследования в связи с ситуацией с БПЛА. Его результаты будут обнародованы.

Правительство Южной Кореи намерено принимать практические меры для снижения напряженности в отношениях с КНДР, а также прилагать усилия для укрепления доверия.

Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что на территории Северной Кореи упали южнокорейские беспилотники. Инциденты произошли 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. В КНДР добавили, что обнаруженные дроны были предназначены для разведки, так как оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи.

В Минобороны Южной Кореи утверждают, что военные не запускали БПЛА в обозначенные представителями Севера даты. Из заявлений южнокорейской стороны следует, что беспилотники могли запустить гражданские лица.

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя завотдела ЦК Трудовой партии Кореи, предупредила Сеул об ответе за инциденты с БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше