Южная Корея заявила, что не собирается провоцировать КНДР

Правительство Южной Кореи не намерено провоцировать КНДР. Такое заявление сделали в администрации президента страны в связи с ситуацией с запуском беспилотников в КНДР.
«Правительство еще раз подтверждает, что не имеет намерения провоцировать Север», — подчеркнули в офисе южнокорейского президента.
Там заявили о начале расследования в связи с ситуацией с БПЛА. Его результаты будут обнародованы.
Правительство Южной Кореи намерено принимать практические меры для снижения напряженности в отношениях с КНДР, а также прилагать усилия для укрепления доверия.
Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что на территории Северной Кореи упали южнокорейские беспилотники. Инциденты произошли 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. В КНДР добавили, что обнаруженные дроны были предназначены для разведки, так как оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи.
В Минобороны Южной Кореи утверждают, что военные не запускали БПЛА в обозначенные представителями Севера даты. Из заявлений южнокорейской стороны следует, что беспилотники могли запустить гражданские лица.
Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя завотдела ЦК Трудовой партии Кореи, предупредила Сеул об ответе за инциденты с БПЛА.