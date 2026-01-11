ВСУ выводят из Сумской области расчёты БПЛА, атаковавшие ранее Курскую область

Как уточнил собеседник агентства, подразделения этого полка ранее использовали ударные беспилотники для атак по территории Курской области — речь идёт о дронах «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс».
Ранее представители российских силовых структур сообщали об успешной операции в Сумской области против подразделений Сил специальных операций ВСУ. Действия проводили подразделения группировки «Север», в результате операции было уничтожено формирование, которое относилось к отдельному рейнджерскому полку ССО ВСУ.
