Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские артиллеристы за два выстрела уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ

Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 за два выстрела полностью уничтожил боевую машину, сорвав попытку противника доставить живую силу и боекомплект к линии соприкосновения.

Источник: Life.ru

Информация о движении бронетранспортёра поступила от подразделений беспилотных систем разведки. Уничтожение MaxxPro стало частью системной работы российской артиллерии по нейтрализации попыток ВСУ укрепить позиции на Красноармейском направлении, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран», подтвердив эффективность действий артиллерии в зоне специальной военной операции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше