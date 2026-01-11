Ричмонд
Bloomberg: Трамп после Венесуэлы и Гренландии может заняться Канадой

В Канаде не исключают «военного принуждения» со стороны Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Канады опасается возможных действий США в отношении страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В Оттаве не исключают «военного принуждения» со стороны Вашингтона, как это произошло с Венесуэлой, в результате чего президент США Дональд Трамп получил контроль над нефтяными запасами. На фоне возможных угроз власти Канады ускоряют укрепление армии: повышают зарплаты военным, закупают истребители и подводные лодки. При этом в Оттеве признают, что эффект от принимаемых мер будет не сразу.

Вместе с тем Канада ищет возможность диверсификации торговли в целях снижения зависимости от США, однако экономические риски остаются высокими.

Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупредил, что чем больше Канада идёт на уступки, пытаясь сохранить отношения с Соединенными Штатами, тем выше риск фактической утраты суверенитета.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что Канада может стать следующей целью США после Гренландии.

Издание Axios опубликовало карту со странами, в которые могут вторгнуться США.

