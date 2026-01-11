По данным ведомства, удары артиллерии сорвали попытку укрепления обороны и ротацию украинских войск. FPV-дроны поразили колонну с украинской пехотой и полевые укрепления на маршрутах движения техники.
В то же время сапёры новороссийских десантников продолжают разминировать дороги и обеспечивать безопасность подходов к линии фронта.
Ранее Life.ru писал, что артиллеристы 114-й отдельной гвардейской бригады уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении, сорвав попытку противника доставить боекомплект и личный состав на линию соприкосновения.
