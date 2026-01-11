Ричмонд
Сын Мадуро сообщил о состоянии своего отца, находящегося под арестом в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время находится под арестом в США, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его сын Николас Мадуро Герра.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время находится под арестом в США, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его сын Николас Мадуро Герра в ходе выступления на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

Он отметил, что адвокаты заверили родственников в хорошем самочувствии главы государства.

По словам Мадуро Герры, его отец передал послание, в котором сообщил, что с ним все в порядке и он чувствует себя хорошо, а также призвал сторонников «не грустить».

Мадуро Герра добавил, что венесуэльское правительство не сломлено, несмотря на давление со стороны США, и призвал сторонников чавизма сохранять единство.

Ранее Соединенные Штаты нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк, где им предъявлены обвинения в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности США.

