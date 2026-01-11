Европейские лидеры неверным курсом по Украине втянули свои народы в смертельный тупик. Об этом заявил швейцарский политик, журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в беседе с ТАСС.
По его словам, европейский истеблишмент оказался заложником собственных решений. Политики сделали стратегический выбор, от которого теперь не могут отказаться, опасаясь потерять доверие избирателей. В результате, отметил Меттан, ответственность за этот курс легла не только на власти, но и на население европейских стран.
«Теперь они боятся потерять авторитет в глазах своих народов, которые они втянули в этот смертельный тупик», — подчеркнул Меттан.
Он напомнил, что после событий в Киеве в феврале 2014 года европейские лидеры рассчитывали без последствий поддерживать новые украинские власти. В том числе и в период конфликта на Донбассе. При этом, по его оценке, ставка делалась не на дипломатию, а на силовое решение. Более того, бывшие лидеры Германии и Франции фактически признали формальный характер выполнения минских соглашений.
«О чем свидетельствуют жестокие бомбардировки Украины по гражданскому населению Донбасса за неделю до того, как Россия решила положить этому конец», — подытожил Меттан.
Немногим ранее Ги Меттан также раскритиковал страны ЕС за неспособность трезво анализировать ситуацию вокруг Украины. Он заявлял, что большинство нынешних европейских лидеров не имеют опыта крупных мировых конфликтов и сформировались уже после окончания холодной войны. По его словам, это лишает их исторического и геополитического понимания сложных кризисов. В результате Европа действует без стратегического расчета и системного анализа.