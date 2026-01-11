Он напомнил, что после событий в Киеве в феврале 2014 года европейские лидеры рассчитывали без последствий поддерживать новые украинские власти. В том числе и в период конфликта на Донбассе. При этом, по его оценке, ставка делалась не на дипломатию, а на силовое решение. Более того, бывшие лидеры Германии и Франции фактически признали формальный характер выполнения минских соглашений.