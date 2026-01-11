Ричмонд
Трамп всерьез задумывается об ударах по Ирану: глава Белого дома рассмотрел варианты атак

NYT: Трампу доложили о сценариях ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президенту США Дональду Трампу представили информацию о возможных сценариях военной операции против Ирана на фоне продолжающихся в стране протестов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

«Трампа проинформировали в минувшие дни о новых вариантах военных ударов в Иране Трамп не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно раздумывает над тем, чтобы одобрить удар», — говорится в материале.

По данным издания, в числе предложенных сценариев рассматривались в том числе удары по невоенным объектам в Тегеране. Некоторые из этих вариантов предусматривают нанесение ударов по силам безопасности, задействованным в подавлении протестных акций.

Вместе с тем власти США осознают риск обратного эффекта, пишет газета. Возможные удары могут спровоцировать ответные действия против американских военных и дипломатических представителей в регионе.

Ранее Трамп заверил, что США внимательно наблюдают за развитием протестов в Иране. Глава Белого дома предупредил, что в случае гибели участников протестов Тегеран может столкнуться с «сильным ударом» с американской стороны.

