BT: в Дании призвали перенести в Нуук двор наследного принца Кристиана

Главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен призвал перенести двор наследного датского принца Кристиана в Нуук в целях закрепления права Копенгагена на Гренландию и укрепления отношений с островом. Такое предложение он высказал в интервью датскому таблоиду BT, комментируя притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.
Йесперсен отметил, что нарратив Вашингтона о якобы слабых связях Гренландии с Данией нужно развеять переносом двора датского наследного принца Кристиана в Нуук.
«Наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки» — пишет таблоид о предложении Йесперсена.
Эксперт считает, что перенос двора принца Дании также приведет к более глубокой интеграции Гренландии в датскую культурную среду.
Йесперсен призвал многое сделать для объединения Дании и Гренландии в культурном плане.
Ранее британская газета The Mail on Sunday писала, что Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию.
Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп после Венесуэлы и Гренландии может заняться Канадой.