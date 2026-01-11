BT: в Дании призвали перенести в Нуук двор наследного принца Кристиана

Главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен призвал перенести двор наследного датского принца Кристиана в Нуук в целях закрепления права Копенгагена на Гренландию и укрепления отношений с островом. Такое предложение он высказал в интервью датскому таблоиду BT, комментируя притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.