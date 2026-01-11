Ричмонд
BT: в Дании призвали перенести в Нуук двор наследного принца Кристиана

В Дании нашли способ укрепить культурные связи с Гренландией.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен призвал перенести двор наследного датского принца Кристиана в Нуук в целях закрепления права Копенгагена на Гренландию и укрепления отношений с островом. Такое предложение он высказал в интервью датскому таблоиду BT, комментируя притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Йесперсен отметил, что нарратив Вашингтона о якобы слабых связях Гренландии с Данией нужно развеять переносом двора датского наследного принца Кристиана в Нуук.

«Наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки» — пишет таблоид о предложении Йесперсена.

Эксперт считает, что перенос двора принца Дании также приведет к более глубокой интеграции Гренландии в датскую культурную среду.

Йесперсен призвал многое сделать для объединения Дании и Гренландии в культурном плане.

Ранее британская газета The Mail on Sunday писала, что Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию.

Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп после Венесуэлы и Гренландии может заняться Канадой.

