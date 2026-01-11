Беспилотники ВСУ повредили семь домов в Воронеже. Военная операция, день 1418-й

8:42 Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар войны, пишет газета Berliner Zeitung.
8:31 Размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения «Орешника», заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
8:23 В данный момент на Украине фиксируется самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
8:17 Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил украинский «24 канал».
8:12 Некоторые чиновники Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине, пишет издание Politico.
8:04 ? Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате пострадали четверо человек.
8:01 Сегодня 1418-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.