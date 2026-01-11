Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ повредили семь домов в Воронеже. Военная операция, день 1418-й

Взрывы ночью произошли в Киеве. Беспилотники ВСУ, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь домов, в результате атаки пострадали четыре человека. Энергохолдинг ДТЭК назвал ситуацию с электричеством на Украине самой сложной за всю зиму. Газета Politico сообщила об опасениях некоторых европейских чиновников, которые считают, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:42 Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар войны, пишет газета Berliner Zeitung.

8:31 Размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения «Орешника», заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

8:23 В данный момент на Украине фиксируется самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

8:17 Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил украинский «24 канал».

8:12 Некоторые чиновники Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине, пишет издание Politico.

8:04 ? Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате пострадали четверо человек.

8:01 Сегодня 1418-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше