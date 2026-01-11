Беспилотники ВСУ повредили семь домов в Воронеже. Военная операция, день 1418-й

Взрывы ночью произошли в Киеве. Беспилотники ВСУ, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь домов, в результате атаки пострадали четыре человека. Энергохолдинг ДТЭК назвал ситуацию с электричеством на Украине самой сложной за всю зиму. Газета Politico сообщила об опасениях некоторых европейских чиновников, которые считают, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.