В ЕС опасаются планов Трампа: как США могут заполучить Гренландию

Politico: ЕС опасается, что США получат Гренландию через сделку по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках договоренностей по Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине», — говорится в материале.

Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил изданию, что в ближайшей перспективе подобный сценарий маловероятен, однако полностью исключать его нельзя. Сам Трамп склонен воспринимать подобные вопросы в логике бизнес-подхода, называя их «сделкой».

Ранее Трамп разъяснил позицию Вашингтона по вопросу Гренландии. Глава Белого дома уточнил, что остров представляет интерес прежде всего с точки зрения национальной безопасности США. При этом он подчеркнул, что Америка не рассматривает Гренландию как источник минеральных ресурсов.

